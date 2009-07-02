Голованівський ліс перетворюється у братську могилу

Експертиза показала, що Валерій Олійник, який загинув внаслідок сутички з народним депутатом від БЮТ Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, тодішніми прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником міліції цього ж району Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ, навіть не тримав у руках зброї. Про це газеті "Новая" повідомили в Генпрокуратурі.

"Слідство показало, що в себе пан ОЛІЙНИК не міг стріляти. Тим більше кілька разів. Він взагалі не стріляв, оскільки експертиза показала, що він не тримав у руках пістолети. Ймовірно, вони були підкинуті", - розповіли виданню в Генпрокуратурі.

Також газеті вдалося з`ясувати, що в Голованівському лісі знайдено трупи ще двох чоловік: Ігоря Черевка, жителя села Червоне Поле, і Ігоря Верецького, який проживав у селі Семидуби. Вони пропали без вісті близько 4 років тому, відзначає видання.

Як повідомлялося, 53-річний В.Олійник загинув у результаті сутички з народним депутатом від БЮТ Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, Голованівським районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ на території мисливського господарства у Кіровоградській області 16 червня.

За їх версією, загиблий був чи то браконьєром, чи то озброєним хуліганом, який без будь-яких причин відкрив стрілянину по машині народного депутата, а його смерть - результат необхідної самооборони.

Водночас односельці загиблого називають подію не інакше, як полюванням на живу людину.

«Ми після трагедії пару разів ходили на місце, де все сталося. ЛОЗІНСЬКИЙ говорить, що вони з машини побачили підозрілу людину біля лісопосадки і покликали її, а той, мовляв, вистрілив. Але подивіться: від дороги, де їхав депутат з друзями, до тієї посадки, де йшов Валера, зо триста метрів. Це ж як голосно кричати треба було?», - розмірковує ще один односелець Олексій. Він упевнений, що все було інакше. За його словами, за лісом починаються мисливські угіддя В.ЛОЗІНСЬКОГО. «Побачили чоловіка, який бродить поряд з його землею. ЛОЗІНСЬКОГО тут усі господарем називають... От і вирішила компанія його, мабуть, провчити нахабу, поганяти по полю, як зайця», - відзначив житель Грушок.

У райлікарні, куди, за версією народного депутата, доставили живого, трохи пом`ятого порушника, газеті "Сегодня" взагалі заявили, що їм доставили труп. «Мертвий чоловік був у наручниках, на його тілі ми налічили дев`ять вогнепальних поранень, при цьому - відкритий перелом ноги, поламані ребра і ключицю. Тільки благаю, не пишіть мого прізвища!» - попросив видання один зі співробітників Голованівської райлікарні.

1 липня генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО направив у Верховну Раду подання, в якому просить дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і взяття під варту народного депутата України від фракції БЮТ В.ЛОЗІНСЬКОГО, стосовно якого було порушено кримінальну справу за фактом завдання тілесних ушкоджень, які спричинили смерть людини в Голованівському районі Кіровоградської області.