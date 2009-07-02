Журналісти з холдингу Черновецького півроку сидять на голодному пайку

Київська міська державна адміністрація уникла відповіді на запит медіа-профспілки про причини кількамісячних невиплат зарплат працівникам Київського медіа-холдингу і про строки погашення заборгованостей.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Медіа-профспілки.

Зокрема, у відповіді в.о. начальника Головного управління КМДА з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю Ганни МАТІКО-БУБНОВОЇ зазначається, що „відповідно до листа ДКП „ТРК „Київ” керівництво ніякого тиску на профспілку не здійснювало”.

Голова комітету Київської незалежної медіа-профспілки Юрій ЛУКАНОВ вважає, що така відповідь продиктована тим, що нічого по суті виплати заборгованостей журналістам КМДА сказати не може. „Чомусь посилаються тільки на ТРК „Київ”, а мовчать про газети „Вечірній Київ” і „Хрещатик”. А головний на ТРК „Київ” Дмитро ДЖАНГІРОВ їздить скандалити на фестиваль „Великое русское слово” до Севастополя, але чомусь не скандалить у КМДА, вибиваючи борги по зарплаті”, - зауважив Ю.ЛУКАНОВ. Голова комітету КНМП готує новий запит і не виключає звернення до суду, оскільки така відповідь від КМДА є порушенням Конституції України і закону про інформацію.

За даними КНМП, в усіх ЗМІ "Київського медіа-холдингу" існує п’ятимісячна заборгованість з зарплати.