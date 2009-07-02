Більшість європейців не знає, куди поскаржитися на дискримінацію

Надто мало європейців сьогодні знають про свої права і про те, куди можна звернутися у випадку дискримінації. Такого висновку дійшло Агентство Європейського Союзу з фундаментальних прав людини, яке 24 червня представило дані звіту за минулий рік.

Оглядачі закликають держави-члени ЄС розгорнути інформаційні кампанії і ретельніше збирати дані про утиски прав своїх громадян. Коли фахівці правозахисного органу Євросоюзу провели опитування серед представників національних меншин у державах ЄС, то виявили, що лише кожен п’ятий знав організацію, яка надає підтримку людям, які зазнають дискримінації. Більшості (61%) також нічого не відомо про те, що закон забороняє відмовляти громадянам ЄС у роботі через їхню національність.

Ще у 2000 році Євросоюз вирішив, що кожна держава спільноти має створити окрему офіційну структуру, до якої можуть звертатися люди, що зазнають утисків. Але на практиці це не завжди спрацьовує. Речниця Агентства Європейського Союзу з фундаментальних прав людини Вальтрауд Геллер у розмові з Радіо Свобода пояснила суть проблеми: «Коли жертви дискримінації не скаржаться, то про злочини ніхто не знає. Порушники не покарані. А політики не знають справжніх цифр. Ми знаємо, що це стосується і расизму, і гомофобії, і людей з обмеженими можливостями, і похилого віку. Це велика проблема».

Через це фахівці ЄС нагадують державам співдружності, що інформування громадян про їхні права є обов’язком владних структур, так само як і доступ до правосуддя на практиці, а не лише на папері. Правозахисний орган Євросоюзу також закликає уряди ретельно документувати випадки дискримінації. Наразі більшість, 15 із 27 держав ЄС, або зовсім не оприлюднюють інформації про злочини на расистському ґрунті, або наводять обмежені дані про деякі справи, котрі дійшли до суду.

Агентство Європейського Союзу з фундаментальних прав людини відкрили у Відні в 2007 році. Його завдання – збирати дані у правозахисній ділянці та надавати консультації державам ЄС для боротьби з проявами нетерпимості.

Радіо Свобода