КС оприлюднив рішення про захист громадян у кримінальних спрвах

Конституційний Суд визнав неконституційними ряд положень Кримінально-процесуального кодексу України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення у справі за конституційним поданням Верховного суду України щодо відповідності Конституції положень частин сьомої, дев’ятої, пункту 2 частини шістнадцятої статті 236(8) КПУ Конституційний Суд оприлюднив сьогодні.

Так, визнано неконституційним право судів скасовувати постанови про порушення кримінальної справи у разі неподання без поважних причин у встановлений суддею строк до суду матеріалів, на підставі яких було прийнято рішення про порушення кримінальної справи; розглядати справи щодо оскарження постанов про порушення кримінальної справи без участі у судовому засіданні прокурора; приймати рішення про відмову в порушенні кримінальної справи у разі задоволення скарг на постанови про порушення справи та скасуванні відповідних постанов.

КС зазначає, що участь прокурора під час судового розгляду справи за скаргою на постанову про порушення кримінальної справи має бути обов’язковою. Крім того, розглядаючи скаргу на постанову про порушення справи, суд повинен перевіряти наявність приводів і підстав для її винесення і не вправі розглядати і заздалегідь вирішувати ті питання, які вирішуються судом при розгляді справи по суті.

КС дійшов висновку, що положення п.2 ч.16 ст.236 з позначкою 8 Кримінально-процесуального кодексу України стосовно уповноваження суддів загальної юрисдикції виносити постанови про відмову в порушенні кримінальної справи у разі задоволення скарг не відповідає вимогам ст.6, ч.3 ст.124 Конституції України.

Досліджуючи справу, КС виявив ознаки невідповідності Конституції окремого положення п.3 ч.12 ст.236(8) КПК. У зазначеному пункті вказано, що суддя у судовому засіданні, перевіривши явку сторін, заслуховує думку прокурора, якщо він з’явився на засіданні. КС вважає, що положення «якщо він з’явився на судове засідання» допускає відсутність прокурора на судовому засіданні під час розгляду справи за скаргою на постанову про порушення кримінальної справи, тому воно не відповідає вимогам п.3 ст.121, п.4 ч.3 ст.129 Конституції України.

Рішення КС є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Коментуючи це рішення на прес-конференції, суддя КС Михайло КОЛОС, зокрема, зазначив, що до цього рішення законодавець фактично дозволив судді виносити судові акти про скасування постанов про порушення кримінальної справи без будь-яких документів, доказів, на підставі яких була порушена справа, а лише на підставі скарги заявника. «Як можна винести постанову, якщо ти не бачиш, на яких підставах порушено кримінальну справу? Таким чином інша людина або сторона залишаються беззахисними», - сказав М.КОЛОС.

За його словами, також не є правильним, якщо за дозволом законодавця прокурор може не з’являтися на судове засідання, що не йде на користь прав і свобод людини, порушується принцип змагальності сторін.