Ющенко просить дати суддям грошей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить негайно вжити заходів щодо вирішення проблеми фінансування судових органів України з метою забезпечення належних умов для функціонування судів і діяльності суддів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, лист відповідного змісту В.ЮЩЕНКО направив на ім`я прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

У ньому В.ЮЩЕНКО наголошує, що Конституція України гарантує кожному право на захист у суді своїх прав і законних інтересів та покладає на державу обов`язок забезпечити фінансування і належні умови для функціонування судів та діяльності суддів (статті 55, 130 Основного Закону).

Водночас, підкреслює Президент, на сьогодні в Україні склалася вкрай незадовільна ситуація із фінансуванням потреб судів на здійснення правосуддя, що в свою чергу викликає реальну загрозу масового порушення конституційних прав і свобод громадян України, інтересів юридичних осіб.

В.ЮЩЕНКО зауважує, що у зверненні Ради суддів України до Президента України, голови Верховної Ради України та прем`єр-міністра України від 29 травня 2009 року вказується на відсутність коштів, потрібних для здійснення найнеобхідніших процесуальних дій, придбання паперу, засобів фіксування судового процесу, на поштові відправлення. Суди не мають можливості забезпечити оплату комунальних послуг, оренди приміщень судів, їх охорону, виплатити передбачені законодавством України кошти народним засідателям, потерпілим, свідкам. Залишається також непогашеною кредиторська заборгованість судів за 2008 рік, що виникла знову ж таки внаслідок системного недофінансування судової гілки влади.

Президент також нагадує, що у зазначеному зверненні Рада суддів України звертає увагу й на те, що за станом на 1 травня 2009 року фактично зупинили судову діяльність апеляційні суди Закарпатської, Запорізької, Харківської областей, Шевченківський районний суд міста Києва, майже усі окружні адміністративні суди, Львівський і Луганський апеляційні адміністративні суди. «Рада суддів України наголошує на тому, що невжиття невідкладних заходів задля забезпечення належного фінансування судової діяльності може призвести до катастрофічних і непрогнозованих наслідків, «паралічу» всієї судової системи», – зазначає глава держави.

В.ЮЩЕНКО також підкреслює, що протягом місяця від дня звернення Ради суддів України Кабінетом міністрів України дотепер порушене питання не розв`язано.