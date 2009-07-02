ДАІ хоче дозволити водіям напідпитку сідати за кермо

Державна автомобільна інспекція хоче встановити максимально допустиму наявність алкоголю в крові водія на рівні 0,3 проміле.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив начальник Департаменту ДАІ МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ.

«Але зараз є шалений опір з боку Міністерства охорони здоров’я… Якщо буде домовленість з Міністерством, то це найближчим часом буде введено в дію», - сказав він.

Говорячи про те, яким чином це буде вимірюватися, С.КОЛОМІЄЦЬ зазначив: «Будуть спеціальні вимірювальні пристрої для цього. Це буде апаратний контроль. Він не залежатиме від людського фактору» (тобто унеможливить зовнішнє втручання з метою отримання певного результату – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, нині в Україні категорично заборонено сідати за кермо після вживання алкоголю.