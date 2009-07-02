Міліціонери отримали додаткове джерело незаконного збагачення?

Вінницька правозахисна група критикує Президента України Віктора ЮЩЕНКА за підписання ним ухваленого 11 червня 2009 року Закону України "Про внесення змін до статті 301 Кримінального кодексу України" (щодо відповідальності за зберігання творів, зображень або предметів порнографічного характеру).

Про це сказано у заяві вінницьких правозахисників, текст якої передано агентству УНІАН.

"Спільні безвідповідальні дії законодавчої влади та Президента України становлять небезпеку щодо можливих зловживань та порушень прав людини, ухвалений закон жодним чином не відповідає меті, яка була задекларована автором цього законопроекту", - йдеться у тексті заяви.

За оцінками правозахисників, тривожним сигналом стало недавнє оприлюднення Міністерством юстиції України «Коментарю стосовно внесення зміни до статті 301 Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за зберігання предметів порнографічного характеру з метою їх збуту чи розповсюдження». "Усе частіше Міністерство юстиції випускає «коментарі», які за своїм змістом нагадують офіційні тлумачення законів України, правом на які наділений лише Конституційний суд України", - заявляє Вінницька правозахисна група.

Як сказано у тексті заяви, необхідність ухвалення змін до Кримінального кодексу України пояснювалася авторами законопроекту як така, що пов‘язана із ратифікацією Україною в 2003 році «Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії». "Цією міжнародною угодою дійсно передбачено встановлення відповідальності за зберігання дитячої порнографії, проте в ухвалених змінах до кримінального закону жодної згадки про дитячу порнографію немає. Натомість тепер кримінальна відповідальність наступатиме за доведене зберігання будь-яких порнографічних предметів, творів чи зображень", - вважають вінницькі правозахисники.

На їхню думку, те, як сформульовано норму кримінального закону «з метою збуту чи розповсюдження» створює для правоохоронних органів України "додаткове джерело незаконного збагачення" та "безперечно буде використано з репресивною метою фабрикування надуманих підстав для затримання «бажаних» осіб".

Як повідомляв УНІАН, 11 червня Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення зміни до статті 301 Кримінального кодексу України”, яким встановлено кримінальну відповідальність за зберігання порнографії з метою її збуту чи розповсюдження.

22 червня Міністерство юстиції України розповсюдило коментар, де йшлося про те, що внесення запропонованої зміни до Кримінального кодексу України забезпечує приведення національного законодавства у відповідність до міжнародно-правових зобов’язань України, у тому числі й Міжнародної конвенції про запобігання обігу порнографічних видань та торгівлі ними.

При цьому Мін’юст звертав увагу на те, що прийнятий закон забороняє зберігання порнографії лише з метою збуту чи розповсюдження, тоді як "зберігання порнографії без наявності такої мети, тобто для власного використання або ж, наприклад, відповідними фахівцями у медичних цілях не становить складу злочину і не може бути підставою для притягнення до кримінальної відповідальності".

26 червня на сайті Верховної Ради України з`явилася інформація про те, що Закон України «Про внесення змін до Кримінального Кодексу України», яким встановлено кримінальну відповідальність за зберігання порнографії, повернуто з підписом Президента.