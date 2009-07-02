У Львові таксисти протестувати проти поборів Тимошенко

Сьогодні на центральному проспекті Львова - біля пам‘ятника Тарасові Шевченку – більш як сотня приватних таксистів припаркували свої автомобілі і проводели акцію протесту проти «антиконституційної» Постанови Кабінету міністрів України № 366 (яка зобов‘язує приватних підприємців додатково сплачувати внески до Пенсійного фонду).

Організатором акції виступила Асоціація вільних профспілок автотранспорту України та представництво професійної Спілки таксистів України у Львівській області.

«Уряд не мав повноважень видавати цю Постанову, яка спрямована на затикання діри у Пенсійному фонді України», - заявив у своєму виступі голова профспілки таксистів Львова Ігор МИХАЛЬСЬКИЙ.

У свою чергу, голова Асоціації вільних профспілок автотранспортників України Андрій КОРЧИНСЬКИЙ наголосив, що «з 1 травня вступила у дію Постанова Кабміну, яка зобов’язує приватних підприємців додатково сплачувати внески до Пенсійного фонду, однак більшість підприємців не знають, що вони повинні сплачувати додаткові внески до Пенсійного фонду».

За його словами, люди непоінформовані, сплата проводиться заднім числом, що накладає додаткові штрафні санкції.

«Ця Постанова є антиконституційною, адже таке рішення має приймати український парламент і Кабінет Міністрів взяв на себе невластиву йому функцію», - наголосив А.КОРЧИНСЬКИЙ.

Він зачитав лист на ім‘я Президента України Віктора ЮЩЕНКА від таксистів, перевізників та представників Всеукраїнського громадського об’єднання «Народний фронт».

«14 квітня, Кабінет міністрів України Постановою №366 зобов’язав усіх фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування, додатково сплачувати за себе та членів своєї сім’ї, які не перебувають з ними у трудових відносинах, суму, яка становить не менше 1 мінімального розміру страхового внеску за кожну особу. Це означає, що кожен підприємець змушений доплачувати до фіксованого податку як мінімум 124 грн. за себе і 208 грн. за кожного члена своєї сім’ї», - зазначається у тексті листа, який учасники акції протесту передали керівництву Львівської ОДА для подальшого направлення Президенту України, від якого сподіваються скасування «антиконституційної постанови уряду».

Також вони заявили: «у тому разі, якщо до їх вимог про скасування постанови не прислухаються – таксисти з усієї України готові найближчими тижнями зібратися на спільний пікет біля стін Кабінету міністрів на безстрокову акцію аж до задоволення своїх вимог».

Як повідомила УНІАН керівник прес-центру ДАІ ГУ МВС України у Львівській області Світлана ДОБРОВОЛЬСЬКА, під час проведення акції у центрі міста на дві години утворилися автомобільні затори, проте порушень громадського порядку не було, а водії автотранспорту з розумінням поставилися до учасників пікетування.