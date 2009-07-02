3 липня - 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Дефолт довіри до влади або чому голодують підприємці”. Учасники: Ярослав Місяць, лідер Партії малого та середнього бізнесу; Лідія Кривенко, учасник акції протесту, голова Запорізького союзу підприємців «Ніка»; Сергій Тишин, підприємець (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.