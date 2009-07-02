Прес-конференція на тему: “Дефолт довіри до влади або чому голодують підприємці”

16:48, 02 липня 2009
Права людини
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3 липня - 11-30 -  В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Дефолт довіри до влади або чому голодують підприємці”. Учасники: Ярослав Місяць,  лідер Партії малого та середнього бізнесу; Лідія Кривенко,  учасник акції протесту, голова Запорізького союзу підприємців «Ніка»; Сергій Тишин,  підприємець (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

 

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