Прес-конференція на тему: ”Війна за Спілку кінематографістів: хто хоче захопити Будинок кіно?”

3 липня - 12-00 - Прес-конференція на тему: "Війна за Спілку кінематографістів: хто хоче захопити Будинок кіно?". Учасники: Сергій Тримач, голова Спілки кінематографістів України; Олег Фіалко, заст.голови Спілки кінематографістів України, кінорежисер; Світлана Степаненко, заст..голови Спілки кінематографістів України, кінопродюсер; Лариса Кадочникова, народна артистка України та Росії; Роман Балаян, народний артист України, кінорежисер; В’ячеслав Криштофович, заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент Академії мистецтв України (“Укрінформ”, вул.. Б.Хмельницького, 8/16).

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