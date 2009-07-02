6 липня - 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Білоруський формат Броварської влади» щодо заборони проведення в м.Бровари міжнародного фестивалю «Білоруська весна» та репресій, яких зазнали від місцевої влади організатори фестивалю. Учасники прес-конференції: головний координатор фестивалю «Білоруська весна» в Україні Ілько Гладштент, організатор проведення в «Білоруської весни» в Броварах, шеф-редактор порталу www.afisha-brovary.net Андрій Качор, а також Аліна Дяченко – одна з лідерів броварського молодіжного середовища, співорганізатор фестивалю в Броварах (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. 8 067 962 98 06, 8 068 125 30 81.