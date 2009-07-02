Обговорення стратегічних пріоритетів діяльності Міжнародного Фонду ”Відродження” на 2010 рік

Міжнародний фонд "Відродження" (МФВ) пропонує взяти участь в обговоренні стратегічних пріоритетів діяльності Фонду на 2010 рік та висловити свої пропозиції і побажання.

Мета обговорення

МФВ прагне, аби діяльність фонду якнайбільше відповідала потребам громадянського суспільства загалом та потребам громадських організацій зокрема. Тому МФВ важливо отримати оцінку пріоритетів з точки зору їх актуальності, реалістичності та ефективності. Фонду важливо знати думки представників неурядових організацій, аналітичних центрів, а також окремих громадян щодо стратегічних напрямів та програмних пріоритетів, на основі яких формуються грантові конкурси, тендери та операційна діяльність програм МФВ.

Що означають пріоритети МФВ?

Кожний пріоритет - це заклик до конкретних, результативних дій. Це - айбутні проекти, подані до Фонду та праця по їх здійсненню.

Це - самоорганізація у громадському, освітньому, медійному та інших секторах, створення асоціацій для відстоювання інтересів спільнот, проведення громадських акцій, участь у громадських радах, здійснення громадського контролю, моніторингу, експертно-аналітичної роботи, формулювання альтернативних державних політик, законодавчих документів, організація публічних обговорень, слухань, забезпечення свободи слова та інформації.

Це - громадський захист (адвокація), діалог з владою, електронне урядування, правозахист, лобіювання, судові позови, мережування громадських організацій всередині країни, а також конференції, круглі столи, встановлення контактів з зарубіжними партнерами, використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, сприяння у перекладах та виданні суспільно значущої літератури та багато інших громадських ініціатив.

Пріоритети пропонуються за результатами проведених фокус-груп, обговорень із експертами, а також моніторингу виконання стратегій 2008 року.

Як можна взяти участь в обговоренні?

Будь-ласка, заповніть анкету на сайті (http://sp.irf.kiev.ua), або завантажте анкету і надішліть на адресу vox.populi@irf.kiev.ua.

На сайті ви також маєте можливість ознайомитися із результатами моніторингу та оцінки діяльності програм, стислим звітом за 2008 рік й отримати інформацію про наміри МФВ започаткувати нову Надзвичайну гуманітарну програму.

Учасники громадського обговорення, які надішлють повні та аргументовані відповіді на запитання анкети, отримають подарунки від Міжнародного фонду "Відродження".

Результати громадського обговорення будуть оприлюднені у вересні цього року на веб-сторінці МФВ (http://www.irf.kiev.ua).

Просимо надсилати ваші коментарі, поради та пропозиції не пізніше 15 липня 2009р.

Ваші відповіді будуть враховані в процесі стратегічного планування діяльності фонду на 2010 рік.