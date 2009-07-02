На Закарпатті ДАІ судитиметься з селянами

ДАІ завершила службову перевірку НП 11 червня, коли жителі селища Драгове Закарпатської області перевернули патрульне авто через те, що інспектори нібито вимагали величезні хабарі у водія. Селян, які збунтувалися, затримали, але через тиждень відпустили.

Як повідомила прес-служба Департаменту ДАІ, у BMW були чужі номери: «Водій відмовився надати інспекторам реєстраційні документи. Під час спілкування з ним до наряду ДАІ підійшла група осіб, які почали загрожувати інспекторам і перевернули патрульну машину. Щодо хабара, то жодної скарги на «гарячу лінію» зафіксовано не було. За втручання у діяльність правоохоронних органів прокуратура порушила кримінальну справу».

Представник Закарпатського облуправління ДАІ Ганна Трофимчук заявила, що на селян планують подати до суду за образу честі автоінспекторів.

«ForUm»

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