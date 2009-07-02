У Києві застрелили нігерійця

У Києві застрелили 38-річного нігерійця Джуліуса Ігбодінна Езіке. Невідомий вистрілив йому в голову біля будинку, де він жив з дружиною і трьома дітьми, пише газета Сегодня.

Міліція передбачає, що зброя була саморобна і не дуже потужна, інакше поранення було б крізним, повідомляє видання.

Покійний торгував кросівками на ринку «Шулявка» і мав посвідку на проживання в Україні.

Як розповів глава прес-служби міліції Києва Володимир Поліщук, «розглядається три версії: розбирання через бізнес, особисті мотиви і расизм».

За словами Поліщука, «справа порушена за статтею умисне вбивство, навряд чи воно расистське, такі злочини демонстративні, а тут кілер просто очікував біля під`їзду під час грози, це схоже на замовлене».

Нагадаємо, 29 травня минулого року від ножових поранень загинув Нігерія Байє Олюбайоде. У Солом’янському районі столиці на нього напали двоє хлопців. Загиблий був інвалідом з паралізованою рукою. Нігерієць отримав близько 10 ножових поранень у живіт і шию. Тоді в прес-службі столичної міліції заявили, що одна з робочих версій слідства - вбивство на расовому ґрунті.