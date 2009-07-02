Карпачова байдужа до свободи совісті?

У тексті щорічної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ відсутній аналіз забезпечення в Україні конституційного права на свободу світогляду та віросповідання.

Про це йдеться у заяві Інституту релігійної свободи (ІРС),переданій агентству УНІАН.

Зокрема, за даними ІРС, без уваги залишились питання, пов’язані із проблемою приватизації та продажу стороннім особам колишніх культових споруд, які знаходяться у комунальній власності та підлягають поверненню їх історичним власникам згідно з зобов`язаннями України перед Радою Європи; складними умовами діяльності, що передбачені для релігійних організацій (комерційні тарифи на природний газ та комунальні послуги); зловживаннями правоохоронних органів своїм службовим становищем (події у Євпаторії, Києві тощо); з перешкоджаннями органів місцевого самоврядування в реалізації права на мирні зібрання (міста Бердянськ, Маріуполь, Донецьк, а також Дніпропетровська, Харківська та інші області); деякими випадками перешкод у реєстрації релігійних громад і також наданням переваг певним релігійним організаціям у зв’язку з конфесійними уподобаннями місцевих посадовців.

"Єдина згадка про спрямування Уповноваженим з прав людини подання до керівництва МВС України щодо забезпечення конституційних прав віруючих у с.Рохманів Шумського району Тернопільської області у тексті доповіді не знаходить деталізації щодо його характеру чи пояснення ситуації", - стверджують в Інституті релігійної свободи.

Разом з тим в організації зауважують, що українські правозахисники наводять окремі факти порушень у сфері свободи думки, совісті та релігії у щорічних доповідях правозахисних організацій (УГСПЛ, ХПГ) про права людини в Україні за 2006 та 2007 роки, а також у звіті "Моніторинг релігійної свободи в Україні: особлива увага до стану релігійної толерантності" у рамках дослідження "Права людини – 2006", проведеному РІСУ разом з Інститутом релігійної свободи та іншими. Також Держдепартамент США у міжнародних звітах щодо релігійної свободи за 2006 та за 2007 роки констатує наявність низки порушень релігійної свободи в Україні, - додають в Інституті релігійної свободи.

При цьому, як зазначає ІРС, звертаючи увагу на вищезгадані порушення та факти негативної адміністративної практики, більшість міжнародних та українських експертів відзначають доволі високий рівень забезпечення в Україні права на свободу світогляду та віросповідання, а також зацікавлення керівництва держави та органів влади у подальшій гармонізації державно-конфесійних відносин в країні.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Н.КАРПАЧОВА представила народним депутатам щорічну доповідь про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні. У доповіді омбудсмена зазначається про захист громадянських та особистих прав, політичних прав громадян та економічних, соціальних і культурних прав.

Як відомо, відповідно до статті 101 Конституції України, Уповноважений з прав людини здійснює “парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина”.