30 тисяч студентів залишаться без повної вищої освіти

Через постанову Кабінету Міністрів України №563 без повної вищої освіти можуть залишитися близько 30 тисяч студентів.

Про це йдеться у листі Національного комітету всеукраїнської громадянської кампанії «Молодіжна варта: молодь за вами спостерігає!» до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

«Молодіжна варта» нагадує, що більше двох місяців студентські та молодіжні організації України наполягали на тому, щоб прем’єр-міністр призупинила дію розпорядження Кабінету Міністрів, яке мало ввести в дію скорочення державного замовлення у вищих навчальних закладах, а також щоб Ю.ТИМОШЕНКО провела повноформатні консультації зі студентськими та молодіжними організаціями стосовно цього питання.

29 травня прем’єр-міністр дійсно зобов’язала міністра з питань освіти і науки Івана ВАКАРЧУКА провести зустріч з молодіжними лідерами, але, як сказано у тексті заяви "Молодіжної варти", вже 5 червня – ще до того, як відбулися консультації з молоддю – Ю.ТИМОШЕНКО підписала постанову №563, якою значно скоротила держзамовлення на підготовку фахівців.

«Молодіжна варта» наголошує на тому, що, на думку студентських організацій, зокрема, ВМГО «Українська асоціація студентського самоврядування» (УАСС), обсяг держзамовлення на спеціалістів та магістрів на 2009 рік має формуватись з урахуванням показників набору на відповідні спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" 2005 року, та мати прямопропорційну залежність. В той же час, зазначають представники молодіжних організацій, постанова №563, яка скорочує держзамовлення на підготовку фахівців більш як на 10%, зовсім не враховує те, що у 2009 році кількість випускників шкіл в Україні зменшиться лише на 8,6% у порівнянні з минулим роком. "Таким чином, за підрахунками УАСС, в цьому році без повної вищої освіти може залишитися четверта частина усіх студентів-бакалаврів країни", - сказано у заяві "Молодіжної варти".

З огляду на це, Національний комітет всеукраїнської громадянської кампанії «Молодіжна варта: молодь за вами спостерігає!» просить Прем’єр-міністра України Ю.ТИМЕШЕНКО відреагувати на численні звернення студентських та молодіжних організацій України у відповідності до постанови Кабінету Міністрів №14 від 16 січня 2008 року. Молодь нагадує, що даною постановою була затверджена Програма діяльності Уряду “Український прорив: для людей, а не політиків”, яка передбачає, що між владою та неурядовими організаціями буде налагоджений плідний діалог, а реагування органів державної влади на ініціативи і звернення громадськості буде вчасним і публічним.

Довідка УНІАН. «Молодіжна варта: молодь за вами спостерігає!» – всеукраїнська громадянська кампанія, метою якої є моніторинг та контроль за реалізацією передвиборчих обіцянок, даних молоді політичними силами під час виборів до Верховної Ради. До складу «Молодіжної варти» входять 12 позапартійних всеукраїнських молодіжних організацій та 2 об’єднання органів студентського самоврядування.