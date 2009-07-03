Суд звільнив 5 осіб, які пошкодили пам’ятник Леніну в Києві

Шевченківський районний суд Києва сьогодні виніс рішення про звільнення з-під варти на підписку про невиїзд п’ятьох осіб, які пошкодили пам’ятник Леніну в центрі Києві.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Міністерства внутрішніх справ України в Києві.

Вони знаходитимуться на підписці на час досудового слідства.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня члени праворадикальної націоналістичної організації пошкодили пам`ятник Леніну в центрі Києва. За даним фактом було порушено кримінальну справу за ч. 2. ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України і затримано 5 осіб.