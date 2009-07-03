Акція протесту проти звільнення Вакарчука

Сьогодні о 12.00, на площі біля приміщення Львівської обласної ради розпочнеться акція протесту проти звільнення Івана ВАКАРЧУКА з посади міністра освіти і науки України.

Про це інформують організатори акції - члени Студентських братств вищих навчальних закладів Львова.

«23 червня 2009 року, у Верховній Раді України відбувся «виступ» Д.ТАБАЧНИКА з проектом постанови «Про звільнення І.ВАКАРЧУКА з посади міністра освіти і науки України» через те, що І.ВАКАРЧУК впровадив ЗНО і змусив усіх українців вчити українську мову», - йдеться у листівках, які розповсюджують організатори акції і закликають львів‘ян приєднатися до їх протесту.

У свою чергу, освітянська спільнота Львівщини виступила з відкритим листом-зверненням на захист міністра освіти та науки України І.ВАКАРЧУКА.

«Опитування громадської думки засвідчило, що саме реформи в освіті і, зокрема, реформу вступу до вищих навчальних закладів громадяни України сприймають як одну з найуспішніших за всю історію незалежності нашої держави. У всіх міжнародних аналітичних звітах незалежне тестування вважають найбільшим здобутком українського суспільства на шляху утвердження таких визначальних демократичних принципів в освітній політиці, як принцип прозорості і рівний доступ до якісної освіти», - йдеться у тексті листа, переданого у ЗМІ.

Автор звернення наголошують, що «представники партій і окремі депутати не прислухаються до голосу суспільства, яке довірило їм гідно захищати свої інтереси», у той час коли українське суспільство голосом цьогорічного випускника Фурсівської сільської школи на Київщині Сашка СОБОЛЯ, який набрав 200 балів із усіх предметів, заявило, що «саме ЗНО дає величезний шанс для усіх розумних дітей України вибитися в люди, незалежно від регіону чи фінансів».

Під листом поставили свої підписи, зокрема, В.ВИСОЧАНСЬКИЙ, в. о. ректора Львівського національного університету імені Івана Франка; А.БОКОТЕЙ, ректор Львівської національної академії мистецтв; П.ХОБЗЕЙ, начальник Головного управління освіти і науки Львівської ОДА; І.КОПИЧ, ректор Львівської комерційної академії; о. д-р Б.ҐУДЗЯК, ректор Українського католицького університету; І.ГУСАК, проректор з наукової роботи Львівського інституту економіки і туризму; Л.СЕРЕДЯК, директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти та ін.