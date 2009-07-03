Нелегалам в Італії відтепер загрожує тюремне ув’язнення

Сенат італійського парламенту сьогодні остаточно схвалив у третьому читанні урядовий законопроект про забезпечення громадської безпеки, відповідно до якого, зокрема, нелегальним іммігрантам тепер загрожує в`язниця.

Як передає РІА «Новости»,відтепер цей закон в Італії став державним. За схвалення вказаного документа проголосували 157 сенаторів, проти - 124, утрималися троє. У середині травня законопроект схвалила Палата депутатів парламенту.

Закон про безпеку передбачає запровадження ряду нових заходів протидії нелегальній імміграції. Згідно з пропозицією уряду, відтепер нелегальна імміграція буде включена в список тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді тюремного ув’язнення. Проти такої постановки питання різко протестували представники багатьох правозахисних і громадських організацій, що займаються допомогою іммігрантам, а також відомі представники римсько-католицької церкви.

Крім того, закон передбачає продовження з 60 до 180 днів утримання нелегальних іммігрантів, які прибули на Апенніни, в так званих "центрах ідентифікації і висилання". Ситуація в цих центрах не раз зазнавала критики у зв`язку з принизливими умовами примусового утримання нелегалів.

Пропозиції уряду передбачають також запровадження додаткового збору в розмірі від 80 до 200 євро за отримання дозволу на тимчасове перебування в Італії. У результаті оформлення тимчасової посвідки на проживання, без якого іммігрант вважається нелегальним, обійдеться приблизно в 300 євро. Для більшості іммігрантів це дуже суттєві витрати.

Закон також дозволяє громадянам створювати громадські патрулі для контролю за безпекою на місцях, правда, учасники таких формувань не мають права на носіння зброї.