Водії узялися підраховувати, скільки можна буде випити за кермом

Запровадження українською ДАІ мінімально допустимої норми алкоголю в крові та в диханні водіїв призведе до поширення пияцтва за кермом. Так реагують на відповідні плани міліції автомобілісти.

Межею концентрації алкоголю в крові водіїв начальник Департаменту ДАІ МВС України Сергій Коломієць назвав 0,3 проміле у парах видиху та 0,5 – в крові. Він арґументував нову ініціативу тим, що за світовими стандартами 0,2 проміле алкоголю у диханні вважається «біологічним порогом, який може бути пов’язаний з фізичним станом людини».

Тим часом українські водії заходилися підраховувати, скільки пива й горілки буде дозволено вживати за кермом. Проти ініціативи ДАІ виступає міністерство охорони здоров’я, яке обіцяє пояснити свою позицію найближчим часом. А от опитані на вулицях Києва автоаматори не виключили, що скасування заборони на вживання алкоголю спричинить збільшення кількості нетверезих за кермом, посилить корупцію автоінспекторів та остаточно узаконить безвідповідальність можновладців, які й так полюбляють керувати автами напідпитку.

Німецька хвиля