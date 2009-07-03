Засуджені донецької колонії отруїлися газом. 4 загиблих
11:38, 03 липня 2009Права людини
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Під час очищення ями для засолу овочів
У виправній колонії на Донеччині в результаті отруєння газами загинули четверо людей – троє засуджених та один службовець установи.
Інцидент стався ввечері 2 липня на території виправної колонії №33 в місті Кіровське Донецької області.
За даними Міністерства з питань надзвичанйих ситуацій, під час очищення ями для засолу овочів люди отруїлися газами, які утворилися внаслідок бродіння.
Наразі правоохоронними органами проводиться розслідування. Інших подробиць події поки що не повідомляється.
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