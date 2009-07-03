Засуджені донецької колонії отруїлися газом. 4 загиблих

У виправній колонії на Донеччині в результаті отруєння газами загинули четверо людей – троє засуджених та один службовець установи.

Інцидент стався ввечері 2 липня на території виправної колонії №33 в місті Кіровське Донецької області.

За даними Міністерства з питань надзвичанйих ситуацій, під час очищення ями для засолу овочів люди отруїлися газами, які утворилися внаслідок бродіння.

Наразі правоохоронними органами проводиться розслідування. Інших подробиць події поки що не повідомляється.

ТСН