Школа з прав людини для активістів правозахисних неурядових організацій

Оголошується конкурс на участь у Школі з прав людини для активістів правозахисних неурядових організацій, що організовує Українська Гельсінська спілка з прав людини разом з Харківською правозахисною групою та Норвезьким Гельсінським Комітетом за фінансової підтримки Норвезького Гельсінського Комітету та Міжнародного Фонду «Відродження».

Цей захід національної освітньої програми «Розуміємо права людини» грунтується на найкращому досвіді авторської Школи з прав людини Харківської правозахисної групи. Докладніше про програму можна дізнатись в Інтернеті: www.edu.helsinki.org.ua, а про роботу Харківської правозахисної групи - www.khpg.org

До участі у конкурсі запрошуються молоді активісти та волонтери правозахисних організацій віком від 18 до 35 років (в окремих ситуаціях можуть бути запрошені особи старшого віку), які мають мотивацію активно діяти у сфері захисту та підтримки прав людини.

Учасники Школи зможуть:

отримати основи знань про права людини та механізми їх захисту, про окремі важливі поняття, суміжні з правами людини;

здобути уміння та навички, що є важливими для активних дій, спрямованих на утвердження та захист прав людини;

сформувати власну позицію щодо окремих сучасних суспільних процесів, ґрунтуючись на принципах прав людини.

Претенденти на участь у Школі повинні бути готові:

активно діяти (ініціювати та проводити акції, кампанії і т.п.) у сфері утвердження та захисту прав людини;

відвідувати усі заняття протягом 8-денного тренінгу;

співпрацювати в команді з іншими учасниками Школи.

Школа проходитиме у Харкові з 24 по 31 серпня 2009 року. Організатори забезпечують проживання та харчування учасників Школи, витрати на проїзд до місця проведення Школи й у зворотному напрямку (за умови наявності проїзних документів й у межах вартості проїзду рейсовим автобусом або купейним вагоном поїзда). Формування групи учасників відбуватиметься за результатами конкурсного відбору та телефонного інтерв’ю.

Критерії відбору учасників:

а) Учасником може бути особа, яка є членом діючої громадської організації;

б) Запрошеною може бути лише одна особа від однієї організації;

в) Пріоритет буде віддаватись претендентам, які мають досвід правозахисної діяльності і бажають цю роботу виконувати далі;

г) Претендентами на участь не можуть бути випускники минулих Шкіл ХПГ.

Орієнтовна програма Школи:

Філософія та еволюція прав людини. Основи концепції прав людини

Каталог прав людини

Що таке правозахист?

Механізми захисту прав людини

Національна система захисту прав людини

Українська конституція в сучасному контексті

Застосування міжнародних механізмів захисту прав людини неурядовими правозахисними організаціями

Роль Європейського суду з прав людини

Відкритість інформації як універсальна вимога

Протидія дискримінації, расизму та ксенофобії

Принципи роботи правозахисних організацій

Дії на захист суспільних інтересів

Захист прав людини НУО. Громадські приймальні

Проведення правозахисних акцій та кампаній

Фінансування правозахисних організацій. Основи фандрейзингу

Підготовка проектів. Внутрішній менеджмент. Звітування

Для участі у конкурсі необхідно:

Зареєструвати свою кандидатуру на участь у навчальних заходах програми та дочекатись підтвердження реєстрації Вашої кандидатури на вказану Вами адресу електронної пошти.

Зареєструвати свою кандидатуру на участь у навчальних заходах програми можна у два способи:

1) заповнити реєстраційну анкету он-лайн за адресою: http://edu.helsinki.org.ua/index.php?id=1227111845

2) завантажити формуляр реєстраційної форми у форматі MS WORD за адресою: Appl-form-HRSY2.doc. (можна також отримати форму електронною поштою від організаторів, звернувшись із запитом) та надіслати за контактами організаторів у зручний для Вас спосіб (e-mail, факс або поштою).

Контакти організаторів для надсилання реєстраційних форм (у разі заповнення у форматі MS WORD), отримання додаткової інформації:

E-mail: rozumiemopravaludyny@gmail.com

Факс: (057)7006771

Поштова адреса: а/с 10430, Харків, 61002

Контактна особа: Володимир Каплун (т.+380577006771,моб.+380503232056)

Просимо звернути увагу, що конкурсні документи повинні надійти не пізніше 17.00, 6 серпня 2009 року.

Заявки, отримані пізніше зазначеного терміну розглянуті не будуть. Учасники конкурсу будуть повідомлені про його результати до 14 серпня 2009 року.