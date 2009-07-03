Лозінський вже втік з України?

Член депутатської групи “За Україну!” Андрій ПАРУБІЙ не виключає, що народний депутат від БЮТ Віктор ЛОЗІНСЬКИЙ залишив територію України.

Про це А.ПАРУБІЙ сказав у коментарі сайту громадського руху “За Україну”, висловлюючись з приводу позбавлення повноважень В.ЛОЗІНСЬКОГО, якого підозрюють у причетності до нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили загибель жителя Кіровоградської області Валерія Олійника.

А.ПАРУБІЙ припустив, що “В.ЛОЗІНСЬКИЙ вже перебуває за кордоном і українське слідство не зможе довести цю справу до кінця”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 липня, Верховна Рада ухвалила постанову про припинення депутатських повноважень В.ЛОЗІНСЬКОГО відповідно до його заяви.

За дане рішення проголосували 415 народних депутатів із 444, зареєстрованих у сесійній залі.