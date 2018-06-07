ПАРЄ-Україна: адекватна неадекватність?
Історія з призначенням судді від України тягнеться з 2007 року... Основним претендентом на обрання сьогодні називають у ПАРЄ не Сергія Головатого, а Ганну Юдківську...
На своєму сесійному засіданні 23 червня Парламентська Асамблея Ради Європи ледь не позбавила українську делегацію повноважень. Причина для цього багатьма політиками і експертами називалася неадекватною, адже формальним приводом для розгляду такого питання слугувала проблема з призначенням судді Європейського суду з прав людини від України. Водночас, сама постановка питання в такий площині може свідчити передусім про втому європейських політиків від української політичної кухні, яка за останні 5 років продукувала лише скандали.
Історія з призначенням судді від України тягнеться з 2007 року. Саме тоді, у квітні, із запізненням майже на місяць від запропонованого Радою Європи терміну, Україна подала список з трьох кандидатів. До нього входили Сергій Головатий (який на той момент мав найбільше шансів на отримання місця судді при голосуванні в ПАРЄ, а деякі експерти взагалі казали про те, що таким чином тодішній прем’єр Віктор Янукович хотів віддячити Головатому за перехід з “Нашої України – авт.), Ганна Юдківська та Василь Мармазов. Однак, 14 вересня того ж року Президент України Віктор Ющенко видав указ, в якому заявив, що вибори кандидатів проводилися з порушеннями, наказав провести повторні вибори за новими конкурсними правилами, чим, фактично відкликав перший перелік кандидатів. Щоправда, на той момент часу два кандидати – Головатий та Юдківська – вже встигли пройти співбесіду в Юридичному комітеті ПАРЄ. Для блокування рішення Асамблеї потрібно було винайти якусь серйозну причину. Тоді Мармазов заявив про самовідвід, а ПАРЄ на сесії в жовтні була вимушена констатувати неможливість проведення виборів через те, що список кандидатів – неповний. Разом з тим, європейські депутати висловили переконання в тому, що Україна, яка і так вже затягнула процес надання кандидатів, повинна не проводити повторний конкурс, а просто доповнити перший список третьою кандидатурою замість Мармазова.
Українська сторона логіку депутатів ПАРЄ не сприйняла і продовжила проведення другого конкурсу. За його результатами, 18 грудня 2007 року, було подано новий список, в якому змінилося... лише одне прізвище: замість Головатого кандидатом на посаду судді було названо Станіслава Шевчука. При цьому Україна наполягала на тому, що змінити список вона була вимушена через “виняткові обставини”. Саме таке формулювання в статутних документах Ради Європи надає право країнам відкликати вже подані списки кандидатів. А оскільки характер таких обставин не викладений в жодному з офіційних документів організації, то й тлумачити їх може кожен по-своєму. Як би там не було, але з грудня 2007 року ситуація фактично зайшла в тупик: ПАРЄ, підозрюючи політичну мотивацію заміни списку, не приймає позицію України, а нинішня українська влада, в першу чергу з внутрішньополітичних міркувань, не хоче бачити суддею Головатого. “Його помаранчеві не люблять за те, що він їх зрадив, вони його не візьмуть, а Партія регіонів – за те, що він в душі залишився помаранчевим”, - так охарактеризував ситуацію навколо Сергія Головатого УНІАН депутат російської Держдуми Сергій Марков.
|Сергій Головатий
З логікою в української сторони все набагато складніше. Тому, власне, Україна і вдається до казуїстичних витівок з метою затягування часу. Так, лише після того, як 19 травня цього року швейцарський депутат Дік Марті знайшов 20 колег і зареєстрував в Секретаріаті ПАРЄ проект резолюції про позбавлення української делегації повноважень, Міністерство юстиції України вирішило звернутися за роз’ясненням до Європейського суду з прав людини щодо положення Конвенції захисту прав людини про виключне право країн визначати список кандидатів на посаду судді. Останні слухання українського питання в ПАРЄ, поставили і ще одне запитання до міністра юстиції Миколи Оніщука. Справа в тому, що Марті щонайменше тричі: на засіданні Підкомітету з питань вибору суддів, на засіданні Юридичного комітету та в залі ПАРЄ заявив про отримання ще рік тому запевнень від українського міністра в тому, що уряд готує подати третю кандидатуру до першого списку. Однак, цього так і не було зроблено. “Тоді постає питання, чому Мінюст наполягає на новому списку. Тобто одне з двох, або якщо міністр юстиції обіцяв це Діку Марті, він повинен нести політичну відповідальність, якщо ні, і це - вигадки Марті, тоді Оніщук має подати до суду”, - вважає голова української парламентської делегації в ПАРЄ Іван Попеску.
Звичайно, позбавлення парламентської делегації в ПАРЄ повноважень через проблеми, до яких самі депутати не мають жодного відношення – захід диспропорційний. Про це під час обговорення питання в сесійній залі Асамблеї говорили практично всі виступаючі. Разом з тим, за словами Попеску, такий підхід було обрано Діком Марті через питання процедури: справа в тому, що у випадку подання проекту резолюції про позбавлення повноважень за підписом щонайменше 20-ти депутатів, питання виноситься на розгляд Асамблеї на найближчій сесії, тоді як звичайна доповідь про стан справ з обранням судді могла б готуватися від 6 місяців до року, а то й більше.
|Анна Юдківська
В цілому, розгляд українського питання в Асамблеї мав кілька позитивних моментів, які, щоправда, не пов’язані безпосередньо із обранням суддів. Головним позитивом є те, що чи не вперше за багато останніх років українська делегація, що складається з представників усіх фракцій Верховної Ради, під час дебатів говорила єдиним голосом, називаючи запропоновані заходи неадекватними причині, з якої їх пропонували застосувати. По-друге, група впливових депутатів ПАРЄ, яку інколи називають групою Діка Марті, чи не вперше зазнала поразки: доповідь про позбавлення повноважень перетворилася на доповідь про підтвердження повноважень української делегації та ще й з відзначенням як позитивного, прагнення України розв’язати проблему демократичним шляхом через звернення за відповідним роз’ясненням до Європейського суду з прав людини. Третім позитивним підсумком стало те, що вперше з моменту російсько-грузинської війни депутати обох країн голосували в унісон. А відтак, це є певним сигналом для України, яка, при правильному підході, могла б сприяти налагодженню діалогу між Москвою і Тбілісі. Для початку хоча б на рівні неурядових громадських організацій. Щоправда, для цього українським політикам варто було б інколи забувати про вибори і думати про імідж не свій власний, а всієї країни. Можливо, такі ще знайдуться?
Сергій Воропаєв
Фото УНІАН та з персонального сайту А.Юдківської
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