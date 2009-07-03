Запорізькі бізнесмени голодують

У Запоріжжі підприємці оголосили безстрокову голодовку, протестуючи проти політики уряду стосовно малого бізнесу.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив лідер Партії малого і середнього бізнесу Ярослав МІСЯЦЬ.

На його думку, політика, яку проводить уряд щодо малого і середнього бізнесу, фактично направлена на його знищення.

Так, Я.МІСЯЦЬ зазначив, що тоді як в європейських країнах у період кризи кредитні ставки становлять 1-5% річних, в Україні вони сягають 30%.

Крім того він підкреслив, що уряд фактично одним розчерком пера знищив галузь, у якій працювало понад 200 тис. чоловік, – гральний бізнес. При цьому не був створений механізм працевлаштування людей, які залишилися без роботи, та і державний бюджет втратив додатковий ресурс.

Я.МІСЯЦЬ заявив, що навіть у період кризи, коли малому бізнесу треба було дати більше місця для маневру, щоб той вижив, не припиняються його перевірки різними контролюючими органами. Так, за місяць може бути до 6 таких перевірок. В цілому ж в Україні майже 20 інстанцій мають право перевіряти представників малого і середнього бізнесу.

У той же час найбільшим негативом Я.МІСЯЦЬ назвав збільшення в період кризи сум і кількості податків, які мають сплачувати підприємці, а також практику сплати податків наперед.

«У період кризи підприємці змушені платити податки наперед, не знаючи, будуть вони працювати через місяць чи ні», - зазначив Я.МІСЯЦЬ.

За його словами, «останньою краплею» для дрібних підприємців стала постанова КМУ №366 від 14 квітня 2009 року, що стосується сплати внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування фізичними особами – суб`єктами підприємницької діяльності, які працюють за спрощеною системою оподаткування.

«Цей податок під час кризи - як зашморг на шиї підприємців, що ставить підприємців на межу виживання», - сказав Я.МІСЯЦЬ.

На його думку, прийняття Кабміном постанови №366 є спробою вирішити питання збалансованості Пенсійного фонду України за рахунок малого і середнього бізнесу.

Я.МІСЯЦЬ вважає, що в період кризи влада має проводити більш зважену політику стосовно малого бізнесу, котрий по суті є основою економіки. Так, доцільним буде введення мораторію на перевірки підприємців, також мораторію на введення нових податків і підвищення старих, а можливо, й звільнення малого бізнесу від сплати податків на 2-3 роки.

За словами підприємців, такі заходи дадуть можливість створити фундамент подальшого, ефективнішого розвитку економіки і дадуть змогу в більш стислі терміни ліквідувати наслідки кризи.

Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою Кабінету міністрів №366 від 14 квітня, з 1 травня майже втричі – до 207,5 грн. підвищено пенсійні відрахування для підприємців, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування.