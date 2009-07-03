Лікарі дозволили судити Дем’янюка

Лікарі визнали, що звинувачуваний у пособництві нацистам у роки війни Іван ДЕМ’ЯНЮК може постати перед судом за звинуваченням у співучасті у вбивстві понад 29 тис. євреїв у 1943 році.

Як передає Gazeta.ru, про це повідомила прокуратура Німеччини.

89-річного І.ДЕМ’ЯНЮКА було екстрадовано до Німеччини із США й він перебуває у в`язниці Мюнхена з 12 травня. Суд над ним, як передбачається, стане останньою найбільшою справою в Німеччині про злочини нацистів.

Лікарі встановили для І.ДЕМ’ЯНЮКА ліміт із двох півторагодинних засідань на день. Раніше його сім`я заявляла, що він дуже слабкий і хворий, щоб постати перед судом. Сам І.ДЕМ’ЯНЮК свою участь у голокості заперечує.