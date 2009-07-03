Адвокат Лозінського каже, що не треба було депутатський мандат віддавати

Адвокат колишнього народного депутата від БЮТ Віктора ЛОЗІНСЬКОГО Роман ДЕНИСЮК не знає, де наразі перебуває його підзахисний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів.

«Востаннє я з ним спілкувався вчора. Прямо зараз я не знаю, де він знаходиться – я не ношу йому валізу», - сказав Р.ДЕНИСЮК.

За словами адвоката, йому не було надано копії постанови про порушення відносно В.ЛОЗІНСЬКОГО кримінальної справи для того, щоб мати можливість оскаржити її в судовому порядку.

Говорячи про заяву, яку написав В.ЛОЗІНСЬКИЙ про добровільне складання депутатських повноважень, адвокат сказав: «Вважаю вчинок мого клієнта мужнім, але безрозсудним, емоційним. Я його в цьому не підтримую».

У свою чергу адвокати колишніх начальника Голованівського райвідділу міліції Михайла КОВАЛЬСЬКОГО та прокурора Євгена ГОРБЕНКА відповідно Ярослав ГРИЗОДУБ і Павло ПОРТЯНКО зазначили, що слідство стосовно їхніх підзахисних ведеться з порушеннями та упереджено.

Крім того, протягом останніх кількох днів їм не надавалася можливість зустрічі з клієнтами.

Водночас адвокати поширили звернення, в якому зазначають, що, на їх переконання, Генпрокуратура України активно лобіює тільки одну із трьох версій трагічної загибелі громадянина Валерія Олійника.

Як зазначається в документі, із офіційної версії Генпрокуратури не зрозуміло, хто застосував зброю до потерпілого, а розслідування справи перетворилося на процесуальну катастрофу.

Одночасно продовжується гучна інформаційна кампанія, головною дієвою особою в якій виступає Генпрокуратура, заявляють адвокати.

«На сьогоднішній день очевидно, що слідство працює не на встановлення істини, а на щоденне генерування інформаційних приводів, спрямованих проти однієї конкретної особи – В.ЛОЗІНСЬКОГО. Активне втручання у справу політичних діячів і упереджене висвітлення її ЗМІ наводить на висновок про політичну складову справи… Події з В.ЛОЗІНСЬКИМ - це вдало відрежисована і добре зіграна постановка», - наголошують автори документу.

За їх словами, заяви про замовний характер досудового слідства у справі також свідчить наступна заява прес-служби Президента України: «Президент констатує, що… неприйнятною є ситуація, коли двоє з трьох учасників надзвичайної ситуації отримали статус підозрюваних, а третій – народний депутат від БЮТ, статус свідка… Президент наголошує, що у згаданому злочині не повинно бути “білих плям”. Усі учасники мають бути покарані, незважаючи на ранги та політичний статус».

Тобто, як стверджують адвокати, Президентом завчасно визначено, хто має опинитись за ґратами, а відтак - в якому напрямку має працювати слідство.

Адвокати також критикують подання Генеральної прокуратури до Верховної Ради щодо В.ЛОЗІНСЬКОГО. За їх словами, «після ознайомлення з текстом подання стає очевидним, що воно лише за назвою може вважатися процесуальним документом органу досудового слідства, але не за своєю суттю. Цей документ фактично є довідкою про хід досудового слідства в кримінальній справі, і аж ніяк не може вважатися процесуальним документом».

Як говориться далі в їхньому документі, підтвердження вини В.ЛОЗІНСЬКОГО у скоєнні злочину протоколами огляду місця події, огляду тіла підтверджують факт та подію злочину, але аж ніяк не винність конкретної особи.

Також адвокати звертають увагу на те, що при внесенні подання з проханням надати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та взяття під варту В.ЛОЗІНСЬКОГО слідчим допущено чисельні порушення встановленого порядку підготовки та внесення такого подання, оскільки по кожному виду запобіжного заходу повинно подаватися окреме подання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 липня, Верховна Рада ухвалила постанову про припинення депутатських повноважень В.ЛОЗІНСЬКОГО відповідно до його заяви.

За дане рішення проголосували 415 народних депутатів із 444, зареєстрованих у сесійній залі.

Тим часом деякі депутати, зокрема член депутатської групи “За Україну!” Андрій ПАРУБІЙ, не виключають, що В.ЛОЗІНСЬКИЙ вже залишив територію України.