У Польщі обурені тим, що Наливайченко порівняв їхню поліцію з гестапо та НКВД

У Польщі обурені висловлюваннями глави Служби безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, котрий поставив польську поліцію в один ряд з гестапо та радянським НКВД.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Польщі, сьогодні польська радіостанція RMF-FM процитувала висловлювання В.НАЛИВАЙЧЕНКА під час урочистості відкриття музею-в’язниці у Львові 28 червня: «На українській землі влада мінялась одна за другою. Вони, однак, мали спільну ціль – знищити все, що українське. Розбити єдність нашого народу. Неважливо, чи у в’язниці на вул. Лонцького керувала польська поліція, німецьке гестапо чи радянське НКВД.

RMF-FM зауважила, що тюрма на Лонцького контролювалась польською поліцією лише до початку Другої Світової війни, відзначаючи, що після 1941 року більшість убитих в ній людей були громадянами Польщі.

Прес-секретар польського МЗС Пьотр ПАШКОВСЬКИЙ в коментарі УНІАН назвав неприпустимими подібні порівняння.

«Неприпустимо для нас ставити в один ряд діяльність польської довоєнної поліції з людовбивчими практиками насильницького апарату нацистської Німеччини чи сталінського СРСР», - відзначив він.

П.ПАШКОВСЬКИЙ наголосив, що жодні історичні факти не дають підстав порівнювати діяльність польської в’язничної служби з голодомором в радянській Україні чи масовими стратами часів гітлерівської окупації на кшалт Бабиного Яру в Києві, у Львові та в інших місцях.

«Якщо пану голові СБУ Валентинові НАЛИВАЙЧЕНКУ такі факти відомі, то ми сподіваємося, що він поділиться ними з польським IPN (Інститут народної пам’яті)», - відзначив прес-секретар МЗС Польщі.

Водночас він не уточнив, чи планує МЗС Польщі вимагати пояснень від української сторони у цій справі.