Свідок: стріляв по потерпілому безпосередньо Лозінський

Начальник Голованівського райвідділу УМВС Михайло КОВАЛЬСЬКИЙ, затриманий у справі про загибель жителя Кіровоградської області Валерія Олійника, дав слідству свідчення про те, що група причетних до події осіб складалася з чотирьох людей, а стріляв по потерпілому безпосередньо Віктор ЛОЗІНСЬКИЙ, позбавлений депутатських повноважень.

Про це «Дзеркалу тижня» повідомили достовірні джерела у слідчій групі Генеральної прокуратури України.

За інформацією джерел, М.КОВАЛЬСЬКИЙ почав давати свідчення у четвер, 2 липня.

Зокрема, М.КОВАЛЬСЬКИЙ заявив про те, що під час інциденту, крім нього самого, В.ЛОЗІНСЬКОГО та тодішнього прокурора Голованівського району Євгенія ГОРБЕНКА, був присутнім ще один учасник, а якщо бути точним - учасниця.

Крім того, М.КОВАЛЬСЬКИЙ повідомив, що постріли по В.Олійнику, що стали причиною його смерті, здійснив В.ЛОЗІНСЬКИЙ.

Джерела повідомляють, що зараз слідство перевіряє достовірність цих свідчень.

Раніше у четвер в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО повідомив, що слідство розглядає версію про те, що група осіб, причетна до загибелі В.Олійника, складалася більш ніж з трьох чоловік.

«Три особи, про яких ми говоримо, - міліціонер, прокурор і народний депутат - були. Але ми не виключаємо, що були ще й інші особи. Тому ми працюємо в цьому напрямку. Створена слідчо-оперативна група, до якої входять працівники прокуратури, Служби безпеки. Ми відпрацьовуємо у тому числі й версію, згідно з якою були не тільки ці три особи, але й інші», - заявив генпрокурор.

Як повідомлялося, 53-річний В.Олійник загинув у результаті сутички з В.ЛОЗІНСЬКИМ, Є.ГОРБЕНКОМ і М.КОВАЛЬСЬКИМ на території мисливського господарства у Кіровоградській області 16 червня.

Сьогодні, 3 липня, Верховна Рада ухвалила постанову про припинення депутатських повноважень В.ЛОЗІНСЬКОГО відповідно до його заяви.