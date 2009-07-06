Справу кримських міліціонерів передали до суду

Прокуратура Криму направила до суду кримінальну справу за фактом перевищення повноважень співробітниками міліції під час проведення спецоперації в сімферопольському селищі Мирне - внаслідок штурму домоволодіння місцевий житель зазнав каліцтва.

Як повідомила УНІАН прес-служба прокуратури, за результатами розслідування виконуючому обов`язки заступника начальника Сімферопольського районного відділу міліції й заступнику командира полку «Беркут» пред`явлено звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України.

Перевищення влади або службових повноважень передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7-ми до 10-ти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до 3-х років, зазначено в КК.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2009 року правоохоронці перевіряли адреси можливого перебування викрадача дівчини. Зокрема, було отримано інформацію про перебування зловмисника на території одного з будинків селища Мирне. Бійці «Беркута» під час штурму будинку сім`ї ХАЇРОВИХ застосували світлошумові гранати. Одна з гранат пошкодила господарю будинку кисть лівої руки, її довелося ампутувати.

Керівництво Міністерства внутрішніх справ вибачилося перед сім`єю ХАЇРОВИХ.

За результатами проведеного міліцією службового розслідування покарано 23 правоохоронців, із них: 2 - звільнено з органів внутрішніх справ, 5 - знято з посад, 8 - попереджено про неповну посадову відповідність, іншим оголошено догани й суворі догани.