З 7 по 15 червня в місті Яремча на Івано-Франківщині паралельно пройдуть два восьмиденних семінари в рамках національної освітньої програми «Розуміємо права людини»: Четверта Школа з прав людини для молоді та Школа з прав людини для молодих вчителів.

Для участі у Школах із майже ста п’ятидесяти претендентів було відібрано 40 молодих людей, які займають активну громадську позицію та прагнуть працювати задля ствердження цінностей демократії та прав людини. Під час занять учасники семінарів познайомляться з філософією та історією прав людини, міжнародними та національними документами та механізми захисту прав людини, навчатимуться розв’язувати конфлікти, планувати та здійснювати ефективні дії на захист прав людини та громадських інтересів.

Слухачі Шкіл матимуть можливість почути лекції визнаних фахівців в галузі прав людини з України, Польщі та Ірландії. В якості експертів в програмі Шкіл працюватимуть Алла Тютюнник (президент Херсонського обласного Фонду милосердя та здоров’я), Ганна Ленчовська (координатор проектів Конгресу національних громад України), Володимир Яворський (виконавчий директор Української Гельсінської Спілки з Прав Людини), Ігор Бабюк (директор Буковинського центру виборчих технологій), Костянтин Дєгтярьов (член правління Ірландської Асоціації Міжнародного права, докторант Університету Дубліна), Костянтин Рєуцький (голова правління луганського правозахисного центру «Поступ»), Мажена Рафальська (координатор з міжнародного співробітництва Громадсько-просвітницької асоціації «Edukator», Ломжа, Польща), Марія Ясеновська (президент Харківської обласної фундації «Громадська Альтернатива»), Оксана Агаркова (директор херсонської молодіжної організації «Нова генерація»), Олександр Войтенко (координатор проектів Всеукраїнської асоціації «Нова Доба»), Ольга Саломатова (Координатор проектів Гельсінкський Фонд з Прав Людини, Варшава, Польща), Роман Романов (директор програми «Верховенство права» Міжнародного Фонду «Відродження»), Сергій Буров (Голова Координаційної ради чернігівської громадської організації «М’АРТ»).

Програма реалізується Українською гельсінською спілкою з прав людини та громадською організацією «М’АРТ» за фінансової підтримки Норвезького Гельсінського Комітету та Міжнародного фонду «Відродження».

Додаткову інформацію про національну освітню програму «Розуміємо права людини» можна отримати на сайті www.edu.helsinki.org.ua або зв’язавшись з координатором програми Сергієм Буровим за телефоном 8 050 921 99 67.