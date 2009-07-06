На Луганщині звільнили шістьох страйкуючих шахтарів

На збагачувальній фабриці "ЗАТ Яновська" (м. Красний Луч Луганської області), де з 2 липня триває страйк, звільнено шістьох працівників.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН голова правління Луганського обласного комітету з прав людини Микола КОЗИРЄВ.

За його словами, людей звільнено за ст. 40 ч.3 Кодексу законів про працю. «Тобто протест приречених на голодну смерть працівників - це для адміністрації "систематичне невиконання обов`язків з неповажної причини", - заявив М.КОЗИРЄВ.

Він зауважив, що на фабриці грубо порушується право працівників на оплачену працю, при цьому зарплата основній масі робітників нараховується з порушенням законодавства - з розрахунку мінімальної зарплати у 330-350 грн. Тим часом, розповів М.КОЗИРЄВ, фабрика постійно працювала, відвантажувала продукцію, фінансовий стан підприємства дозволяє виплачувати зарплату.

Місцева влада, прокуратура не вживають заходів для відновлення законності, і навіть у ситуації страйку не ведуть переговори з людьми, лише загрожують звільненнями, додав він.

Як повідомив М.КОЗИРЄВ, працівники, а це в основному жінки, звернулися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ.

Луганський правозахисник також повідомив, що сьогодні звернувся факсограмою до генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням «термінового втручання в порядку прокурорського реагування».

Як повідомляв УНІАН, страйкарі вимагають погасити заборгованість із зарплати за три місяці. Борги накопичено з січня поточного року. Зарплату за січень-лютий і половину березня робітники отримували частинами. За квітень-червень зарплату взагалі не виплачено. Зарплата працівників становить від 700 до 1000 грн.