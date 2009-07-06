Дружина британського прем`єра вийшла на гей-парад

Традиційний щорічний гей-парад на підтримку прав сексуальних меншин відбувся в суботу в Лондоні.

Як передає РІА Новости, за ходом "параду гордості", який офіційно носить назву Pride London, спостерігали щонайменше 800 тисяч лондонців і гостей міста. У ньому взяла участь і дружина прем`єр-міністра Великобританії Сара БРАУН. Вона пройшла на чолі колони по всьому маршруту параду, тримаючи в руках прапорець у вигляді традиційного "Юніон Джека", де синій колір замінено на рожевий - символічний колір руху за права меншин.

За оцінками організаторів параду, який пройшов центральними вулицями британської столиці - Бейкер-стріт, Оксфорд-стріт і Ріджент-стріт, взяли участь близько 100 тисяч осіб.

Вранці у суботу прем`єр-міністр Великобританії Гордон БРАУН і його дружина запросили на прийом в своїй резиденції на Даунінг-стріт організаторів параду, представників організацій по захисту прав сексуальних меншин і журналістів видань, які спеціалізуються на даній тематиці.

Сам прем`єр з міркувань безпеки не зміг взяти участь в ході вулицями Лондона.

У колонах параду пройшли військовослужбовці всіх трьох видів Збройних Сил Великобританії, представники поліції, пожежні і медичні служби, спортсмени, члени профспілок, представники політичних партій і численних громадських рухів.

Після закінчення параду його учасники, а також жителі Лондона і численні туристи, продовжили святкування на Трафальгарській площі, де до пізнього вечора виступали відомі артисти і музиканти. Масові вуличні гуляння відбуваються і в лондонському районі Сохо, де зосереджено клуби, бари і магазини для представників сексуальних меншин.