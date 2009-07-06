Кому вигідно роздмухувати конфлікт у Марганці?

Міським відділом міліції Марганця порушено ще дві кримінальні справи щодо хуліганських дій під час бійки в одному з кафе 29 червня, в якій загинув 22-річний сержант міліції Сергій Бондаренко.

Про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник ГУМВС у Дніпропетровській області генерал-майор міліції Анатолій НАУМЕНКО.

За його словами, місцевий суд Марганця відмовився видавати санкцію на арешт раніше засудженому місцевому жителю, який підозрюється у провокуванні бійки.

А.НАУМЕНКО також зазначив, що наразі знаходиться під вартою громадянин України вірменської національності, який завдав смертельне ножове поранення міліціонеру.

У міській лікарні Марганця перебувають троє осіб, які отримали травми під час бійки.

В.НАУМЕНКО підкреслив, що бійка у кафе виникла на побутовому грунті і не грунтувалася на міжнаціональній ворожнечі.

«Комусь вигідно роздмухувати цей конфлікт», - сказав А.НАУМЕНКО.

А.НАУМЕНКО спростував інформацію окремих ЗМІ, що до Марганця вирушили загони козаків з Криму та радикальних угруповань.

«Міліція контролює всі під’їзди до міста, у Марганці наразі достатньо правоохоронців для підтримки громадського порядку», - наголосив генерал-майор.

За словами А.НАУМЕНКА, ГУМВС проводить оперативне відпрацювання міста щодо виявлення економічних злочинів, торгівлі наркотиками та інших правопорушень.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня було порушено кримінальну справу за фактом навмисного вбивства міліціонера під час бійки в одному з кафе Марганця.