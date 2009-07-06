Інформація серію вбивств у голованівському лісі не підтвердилася

Інформація про серійні вбивства у мисливському господарстві Голованівського району Кіровоградської області, де 16 червня, ймовірно при співучасті екс-народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО, було вбито місцевого жителя, не відповідає дійсності.

Про це в інтерв’ю газеті «Дзеркало тижня» (№25 (753), 4 - 10 липня 2009 р.) заявив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

«Інформація не відповідає дійсності. За моїми даними, у цьому регіоні значилося троє безвісти зниклих. Особу одного встановлено, а двоє перебувають у розшуку», - сказав він.

Вбивство ж місцевого жителя Валерія Олійника генпрокурор О.МЕДВЕДЬКО вважає одиничним випадком.

«На момент нашої з вами розмови в мене немає даних про те, що це був якийсь потік, що людей вивозили і вбивали. Є одиничний випадок...», - підкреслив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, за даними газети "Новая", експертиза показала, що Валерій Олійник, який загинув внаслідок сутички з народним депутатом від БЮТ Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, тодішніми прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником міліції цього ж району Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ, навіть не тримав у руках зброї.

Також газеті вдалося з`ясувати, що в Голованівському лісі знайдено трупи ще двох чоловік: Ігоря Черевка, жителя села Червоне Поле, і Ігоря Верецького, який проживав у селі Семидуби. Вони пропали без вісті близько 4 років тому, відзначає видання.