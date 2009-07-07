Суд взяв під варту ще одного фігуранта «справи Олійника»

Печерський районний суд Києва обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому прокурору Голованівського району Кіровоградської області Євгену ГОРБЕНКУ, який разом з екс-народним депутатом Віктором ЛОЗІНСЬКИМ та начальником Голованівського районного відділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ проходить обвинуваченим у справі щодо загибелі громадянина Валерія Олійника.

Про це УНІАН повідомив начальник Управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Петро КОВАЛЬ.

Як повідомлялося, 53-річний В.Олійник загинув 16 червня внаслідок зіткнення з колишнім народним депутатом В.ЛОЗІНСЬКИМ, тодішнім прокурором Голованівського району Кіровоградської області Є.ГОРБЕНКОМ і начальником міліції цього ж району М.КОВАЛЬСЬКИМ на території мисливського господарства у Кіровоградській області.

Сьогодні, 6 липня, Печерський райсуд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому начальнику Голованівського райвідділу міліції М.КОВАЛЬСЬКОМУ. За даними Генпрокуратури, М.КОВАЛЬСЬКИЙ перебуватиме під вартою принаймні 2 місяці, тобто на термін, який за законом відведено слідству для закінчення розслідування справи.