У Запоріжжі місцевий «мажор» на вулиці розстріляв двох чоловіків

У Запоріжжі місцевий житель на вулиці розстріляв двох чоловіків.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Запорізького главку міліції, інцидент стався 4 липня на вул. Союзна у Заводському районі міста.

"О 17.40 у Заводський райвідділ міліції Запоріжжя надійшло повідомлення про те, що біля одного з будинків по вул. Союзна відбулася бійка (у якій взяли участь з одного боку двоє чоловіків 1954 р.н. і 1969 р.н., а з іншого – чоловіки 1978 р.н. і 1981 р.н.), під час якої 31-річний чоловік застосував зареєстровану травматичну зброю, внаслідок чого обидва супротивники опинилися в 5-й міській лікарні Запоріжжя з діагнозами "численні вогнепальні поранення стегна і спини" і "численні вогнепальні поранення руки і спини", - повідомили в ЦГЗ.

За неофіційними даними, молодий чоловік, що застосував зброю, є сином одного з високопосадовців Запоріжжя.

Офіційно в міліції цю інформацію не підтверджують, але й не спростовують, відзначаючи лише, що "на місце події, безпосередньо після повідомлення про неї, виїжджала слідчо-оперативна група, матеріал зареєстрований і на даний момент по ньому проводиться перевірка з метою ухвалення рішення про порушення кримінальної справи".