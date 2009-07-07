У Китаї число загиблих в міжетнічних сутичках зросло до 156 осіб

В результаті міжетнічних сутичок на північному заході Китаю загинули 156 осіб.

Про це передає Газета.ру. Раніше повідомлялося, що жертвами заворушень стали 140 осіб.

За уточненими даними, 828 осіб отримали поранення.

Як повідомлялося, заворушення спалахнули в адміністративному центрі району - місті Урумчі увечері 5 липня. За свідченнями очевидців, зіткнення супроводжувалися підпалами магазинів і автомобілів, пограбуваннями.

Протестувальники в Урумчі висловлювали невдоволення у зв`язку з недавньою загибеллю двох уйгурів під час зіткнень робітників на фабриці іграшок у провінції Гуандун.

За інформацією китайської поліції, провідником нинішніх заворушень стала організація "Всесвітній конгрес Уйгурів", яку очолює Ребія КАДЕР. Саме вона, на думку китайських джерел, керує акцією з-за кордону.

У Сіньцзян-Уйгурськом автономному районі Китаю діє екстремістське угруповання "Східний Туркестан", яке виступає за створення мусульманської держави на території ряду країн. Китайська влада вважає її терористичною організацією, що спирається на підтримку іноземних терористичних організацій. Раніше Китай заявляв про зв`язки "Східного Туркестану" з "Аль-Каїдою".

У регіоні, за офіційними даними, проживають близько 10,6 мільйона представників різних національностей Китаю, багато з яких сповідують іслам.