Ющенко цікавиться у прокурорів, де ж Лозінський

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає піти у відставку керівників прокуратури і міліції Кіровоградської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на розширеній колегії Генеральної прокуратури.

За словами Президента, йому не хотілося б, щоб міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО дискутував про те, звільняти чи не звільняти керівника кіровоградської міліції.

«Це справа офіцерської честі», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, керівник місцевої міліції не впорався зі своїми службовими обов’язками, не зміг захистити життя людини. В.ЮЩЕНКО зазначив, що те ж саме стосується і прокурора Кіровоградської області.

Як сказав Президент, очевидно, ця людина зараз сидить у залі (на розширеній колегії Генпрокуратури). Але, додав він, якби в нього була службова гідність, цієї людини зараз би у цій залі не було.

В.ЮЩЕНКО вкотре висловив своє обурення тим, що Віктор ЛОЗІНСЬКИЙ, позбавлений депутатських повноважень, отримав можливість залишити Україну.

Як сказав Президент, прикордонники запевняють, що В.ЛОЗІНСЬКИЙ офіційно не перетинав державний кордон. «Тоді де він?», - запитав В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що правоохоронні органи виявили свою некомпетентність, дозволивши колишньому депутату залишити межі України.