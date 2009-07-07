Бровари перетворюються на ”осередок молодіжного тоталітаризму”?

Ряд молодіжних організацій Броварів на Київщині просять міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Юрія ПАВЛЕНКА звернути увагу та вплинути на діяльність керівництва місцевого відділу культури та відділу у справах сім ї та молоді міської з метою забезпечення "реалізації демократичних принципів взаємодії органів влади з молодіжними громадськими організаціями".

Відповідне звернення на прес-конференції в УНІАН оголосили представники МГО "Авангард плюс" та порталу "Афіша -Бровари" Аліна ДЯЧЕНКО та Андрій КАЧОР.

За їх словами, приводом для підготовки звернення стали заходи вказаних офіційних міських органів щодо протидії в підготовці та проведенню у Броварах фестивалю сучасної нецензурованої білоруської культури "Білоруська весна", а також усунення названих молодіжних організацій та їх керівників від процесу організації Дня молоді на Київщині.

Зокрема, як сказав А.КАЧОР, "міська влада міста виступила проти проведення в Броварах "Білоруської весни", мотивуючи свою позицію тим, що даний фестиваль заборонено в Білорусі, а відтак, його проведення в місті “може спровокувати міжнародний політичний скандал". Втім, не дивлячись на відмову, фестиваль відбувся (паралельно - у Львові, Харкові, Києві, Івано-Франківську та деяких інших містах).

Після цього, яка зазначив А.КАЧОР, "міська влада почала, в тому числі через місцеві ЗМІ, "чорну" кампанію проти всіх, хто був причетний до організації фестивалю: портал "Афіша Бровари" МГО "Авангард плюс" та МГО "Молодіжна рада міста".

А.КАЧОР не виключає, що метою таких дій є спроба усунути з інформаційного та публічного поля незалежні міські МГО, а замість них створити підконтрольні владі молодіжні організації.

З огляду на сказане автори заяви просять Ю.ПАВЛЕНКА "взяти під особистий контроль вивчення ситуації щодо молодіжної політики, яку проводить влада м. Бровари, та вжити відповідних заходів, аби вплинути на ситуацію та не дати місту перетворитися на “осередок молодіжного тоталітаризму та комсомольських методів управління молоддю".