Тимошенко доручила збільшити держзамовлення у вузах

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила підготувати пропозиції щодо збільшення державного замовлення на підготовку фахівців до вищих навчальних закладів

Про це кореспонденту УНІАН повідомив координатор громадської ініціативи „Студентський захист” Андрій ЧЕРНИХ.

За його словами, 25 червня Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО зустрічалася зі студентами Національного університету „Львівська політехніка”. На зазначеній зустрічі обговорювалися важливі студентські проблеми, в тому числі питання необхідності збільшення державного замовлення, забезпечення створення механізму співпраці студентських організацій з Кабінетом Міністрів України, збільшення фінансування підтримки діяльності молодіжних громадських організацій тощо.

"За результатами зазначеної зустрічі Юлія Тимошенко дала доручення відповідним міністерствам з чітко визначеними термінами виконання", - повідомив А.ЧЕРНИХ.

За наданою ним інформацією, питання збільшення державного замовлення повинно буде опрацьоване профільними міністерствами та внесено на розгляд уряду до 10 липня.

Як повідомляв УНІАН, проти намірів уряду ввести в дію скорочення державного замовлення у вищих навчальних закладах протестували численні студентські та молодіжні організації, зокрема, ВМГО «Українська асоціація студентського самоврядування», всеукраїнська громадянська кампанія «Молодіжна варта: молодь за вами спостерігає!», громадська ініціатива „Студентський захист” та інші.