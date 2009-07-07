Правозахисники протестують проти жорстоких умов в Ізяславській колонії

12:04, 07 липня 2009
Права людини
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В`язні голодують

Вчора Центр захисту прав людини "Свобода" спільно з Асоціацією захисту прав громадян України та Всеукраїнською благодійною організацією "Рух в підтримку колишніх в`язнів "Подолання" провели акцію протесту проти жорстоких умов утримання вязнів в колонії  №58 міста  Ізяслав Хмельницької  області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Центрі захисту прав людини "Свобода".

Як стало відомо правозахисним організаціям, біля ста вязнів  ізяславської  колонії відмовилися від  їжі  і майже тиждень голодують, а 17 засуджених порізали собі  вени на знак протесту проти жорстоких умов утримання, які прирівнюються до катування. Як визнають експерти, 58-а колонія вважається проблемною в плані забезпечення засуджених належними умовами утримання.

"Крім того, сама колонія розташована на території  монастиря, що знаходиться під охороною ЮНЕСКО,  є  державною  історичною спадщиною, яка  має  охоронятися законом, а не охороняти засуджених, що скоїли кримінальні  злочини", - відзначають правозахисники.

 

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