Правозахисники протестують проти жорстоких умов в Ізяславській колонії

Вчора Центр захисту прав людини "Свобода" спільно з Асоціацією захисту прав громадян України та Всеукраїнською благодійною організацією "Рух в підтримку колишніх в`язнів "Подолання" провели акцію протесту проти жорстоких умов утримання вязнів в колонії №58 міста Ізяслав Хмельницької області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Центрі захисту прав людини "Свобода".

Як стало відомо правозахисним організаціям, біля ста вязнів ізяславської колонії відмовилися від їжі і майже тиждень голодують, а 17 засуджених порізали собі вени на знак протесту проти жорстоких умов утримання, які прирівнюються до катування. Як визнають експерти, 58-а колонія вважається проблемною в плані забезпечення засуджених належними умовами утримання.

"Крім того, сама колонія розташована на території монастиря, що знаходиться під охороною ЮНЕСКО, є державною історичною спадщиною, яка має охоронятися законом, а не охороняти засуджених, що скоїли кримінальні злочини", - відзначають правозахисники.