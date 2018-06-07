Чи прийде на вулиці Броварів ”Білоруська весна”?

Що таке фестиваль «Білоруська весна» для тих українців, які його проводять у себе на батьківщині? На мій погляд, це, в першу чергу, навіть не політика, а романтика. Бо, незважаючи на те, що захід заборонено в Білорусі, він не дуже заполітизований. Щоб ознайомити українського глядача-слухача з досягненнями альтернативної, нецензурованої культури сусіднього народу, організатори заходу присвячують весь свій вільний час. Вони розробляють план дій у блокнотиках на коліні у кафе чи на вулиці, - там, де їх настигне та чи інша думка: сам бачив. Виявилося, що таких романтиків повно і в Броварах, що під Києвом: це містечко серед шести інших, де відбулася «Білоруська весна-2009».

Однак, як стверджують організатори фестивалю, офіційно міська влада виступила категорично проти проведення «Білоруської весни» в Броварах. За їхніми словами, мотивувала вона свою позицію тим, що даний фестиваль - заборонений в Білорусі, а відтак, його проведення може спровокувати "міжнародний політичний скандал". Характерно, що в цьому році фестиваль також пройшов у Києві, Харкові, Тернополі, Івано-Франківську та Львові, і ніяких міжнародних ускладнень це не викликало.

Репресії по-броварськи

Організаторам "Білоруської весни-2009" у Броварах (портал «Афіша-Бровари», МГО «Молодіжна рада міста» і «Авангард плюс») довелось несолодко. Вони розповідають, що учасникам заходу відмовляли в наданні приміщення, переносили розгляд питання про проведення «Білоруської весни» на дату, коли фестиваль вже мав добігти свого кінця тощо.

Натомість міський депутат Вадим Андрієвський заперечує той факт, що броварська влада вставляла палиці в колеса фестивалю: "Ми дійсно зв’язувалися з посольством Білорусії, і вони категорично виступили проти проведення цього фестивалю. Але ніхто прямо не заборонував проведення „Білоруської весни”. Просто ті організації (портал «Афіша-Бровари», МГО «Молодіжна рада міста» і «Авангард плюс» - УНІАН) висунули такі умови, які не можна було просто так виконати".

За словами депутата, організатори фестивалю, зокрема, просили провести цей захід у міському культурному центрі, а для цього треба дотримуватися спеціальних умов. "Ми сказали їм про це, але вони більш не стали з нами спілкуватися", - каже Андрієвський.

Незважаючи на це, фестиваль все ж відбувся. Заходи проходили на базі місцевого кіноклубу, ініціатори створення якого - активісти вищезгаданих організацій. Проте, як стверджують організатори "Білоруської весни", відразу після цього міська влада почала «чорну» кампанію проти всіх, хто так чи інакше був причетний до проведення «Білоруської весни» в Броварах.

- Броварський відділ у справах сім`ї та молоді і відділ культури почав вживати заходів щодо усунення МГО «Молодіжна рада міста», «Авангард плюс» та порталу «Афіша-Бровари» з процесу організації та проведення обласного Дня молоді. І це незважаючи на те, що активісти цих організацій були ініціаторами та авторами концепції Дня молоді на Київщині, - розповідає прес-секретар Броварської міської молодіжної організації «Авангард Плюс» Аліна Дяченко.

Також, за її словами, на засіданні координаційної ради з питань молодіжної політики Броварської міської ради членам цього органу було заявлено про намір ініціювати судовий позов проти порталу «Афіша-Бровари». Затим зі складу координаційної ради було виключено голову «Молодіжної ради міста» Сергія Пюро та керівника інформаційного департаменту «Молодіжної ради міста» Антона Нестеренка. Молодіжні активісти стверджують, що всупереч законодавству на засідання координаційної ради не була допущена громадськість та незалежна преса.

- Підконтрольним владі броварським газетам та телебаченню було заборонено висвітлювати будь-які події та заходи, в яких так чи інакше брали участь МГО «Авангард плюс», МГО «Молодіжна рада міста» та портал «Афіша-Бровари», - розповідає шеф-редактор порталу «Афіша-Бровари» Андрій Качор. - Відтак, за участю майже всіх ЗМІ, котрі піддались тиску влади, вищезгаданим організаціям була створена інформаційна блокада. Але апогеєм кампанії міської влади з дискредитації незалежних броварських МГО стали наклепницькі сюжети на телебаченні та публікації в підконтрольній місцевій владі пресі.

Андрій Качор показує номер газети «Обрії Батьківщини» від 29 червня 2009 року зі статтею, в якій Нестеренко та Пюро звинувачувалися у «шахрайстві та відмиванні грошей». Розгромна стаття витримана в стилі статей, які свого часу писалися за темниками Віктора Медведчука. Качор також повідомив, що на адресу журналістів «Афіші-Бровари» та окремих громадських активістів почали надходити анонімні погрози фізичної розправи.

За їхніми словами, представники міської влади Броварів також порушили питання про ініціювання судового позову проти інтернет-порталу. Мовляв, він образив одного з місцевих чиновників. Як вони збираються це зробити, залишається загадкою, тому що в Україні просто не існує закону, який би регулював діяльність інтернет-ЗМІ. Що ж стосується звинувачення у відмиванні грошей, Качор пожартував: «Хоч би дійсно щось відмили».

Помаранчева контрреволюція

Цікаво, що міська рада Броварів - вотчина БЮТу. Тому за усіма діями проти місцевих опозиціонерів, так чи інакше, стоять колишні помаранчеві революціонери. Наприклад, за словами молодіжних опозиціонерів, місцева влада терміново створила кілька молодіжних організацій та за декілька днів об`єднала їх в «кишенькову» Спілку молодіжних громадських організацій міста Бровари, під егідою якої тепер відбуваються практично всі молодіжні заходи. Спілку очолили Вадим Андрієвський разом із сином начальника Броварського відділу культури Романом Багмутом.

Опозиційні активісти заявляють, що ініціюють громадську експертизу діяльності броварських органів влади, зокрема, місцевих відділу культури та відділу у справах сім`ї та молоді. Також керівники опозиційних броварських громадських організацій планують звернутися до центральних органів влади, зокрема до Міністра сім`ї, молоді та спорту Юрія Павленка з проханням вплинути на ситуацію. "Міська влада перетворила сьогодні Бровари в осередок молодіжного тоталітаризму та комсомольських методів управління молоддю", - заявляють вони.

На думку Вадима Андрієвського, такий виступ організацій «Молодіжна рада міста» і «Авангард плюс» та порталу "Афіша-Бровари" пов’язаний з можливими виборами мера у Броварах. "Є одна людина, яка все це затіває, маючи ціль стати головою Броварів, і ці люди виконують її вказівки", - заявляє депутат, додаючи, що "Бровари є дуже прогресивним містом, і тут проходить багато цікавих заходів".

Координатор фестивалю "Білоруська весна" Ілля Гладштейн, у свою чергу, сподівається, що наступна «Білоруська весна» обов`язково пройде в Броварах. «Це вже справа принципу і честі », - додає він.

Семен Каховський