У Луцьку відкрито центр реабілітації та захисту ромів

У Луцьку відкрито центр реабілітації та соціально-юридичного захисту ромів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії Луцька, приміщення для центру по вул. Володимирській, 55 було передане в користування громадській організації «Терне рома» за сприяння Луцької міської ради.

Як повідомив на презентації керівник «Терне рома» Сергій ГРИГОРИЧЕНКО, центр вестиме роботу з ромами Луцька та Волині за багатьма напрямками: освітнім, медичним, правозахисним, соціальним, а також духовним і мистецьким.

У свою чергу, педагог Наталія ГНАТЮК, яка раніше працювала у спеціалізованому ромському класі, зазначила, що роми сьогодні потребують як національної самоідентифікації, так і соціальної адаптації.

«Багато з них сьогодні не мають документів, не отримали нормальної освіти. А у цьому центрі, ми сподіваємося, невдовзі з’явиться кімната денного перебування дітей, працюватимуть курси крою та шиття, курси водіїв, класи для ознайомлення з комп’ютерною грамотою, вестиметься спортивно-оздоровча робота», - зауважила вона.

За інформацією «Терне рома», у Луцьку проживає близько 900 представників ромської національності, на Волині - близько 6 тисяч.