8 липня - 11-00 - У Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України відбудеться прес-конференція на тему: «Про розроблення та схвалення Концепції Державної цільової програми, розширення мережі ДНК-лабораторій та створення баз даних ДНК для використання в оперативно-службовій діяльності правоохоронних органів на 2009-2013 роки». Учасники: заст.міністра внутрішніх справ України Петро Коляда, заст.Генерального прокурора України Микола Голомша, заст.міністра охорони здоров’я України Зіновій Митник та заст.міністра юстиції Володимир Богатир (вул. Велика Окружна, 4). Потрібна акредитація. Телефони: 254-96-32, 254-75-18, 254-75-20, 256-16-30.