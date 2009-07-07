ВР планує забезпечити невідворотність покарання за злочини з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості та розглянути доопрацьований проект постанови про щорічну доповідь Уповноваженого з прав людини

Під час чергового пленарного тижня 9 липня Верховна Рада України планує розглянути у другому читанні законопроект «Про внесення змін до Кримінального кодексу України» щодо відповідальності за злочини з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості. Цього ж дня парламентарі також повернуться до розгляду доопрацьованого проекту постанови про щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні.

Про УНІАН повідомили в Інституті релігійної свободи.

За наданою інформацією, законопроект №2281-1 розроблено з метою "створення більш чітких передумов для невідворотності й належного рівня покарання за ряд злочинних дій з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості".

“Конкретизація й чітке віднесення злочинів на расовому ґрунті до конкретних діючих статей Кримінального кодексу та фіксація їх у частинах, які виписують обтяжуючі обставини, допоможе уникнути двозначності при кваліфікації злочинів”, – відзначає автор ініціативи, народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ.

У редакції до другого читання проект зазнав редакційних правок до статей 115 та 161 КК України. При цьому профільний парламентський комітет вирішив не вносити зміни до статей 121, 122, 126, 127 та 129 КК України у запропонованій автором та прийнятій в першому читанні редакції.

Крім цього, парламент у другому читанні розгляне також проект постанови про щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні (реєстр. №4614), який був ухвалений у першому читанні наприкінці червня та був доопрацьований у профільному парламентському комітеті за наслідками наданих народними депутатами пропозицій.

Слід зауважити, що цей пленарний тиждень є останнім у графіку четвертої сесії Верховної Ради України шостого скликання, після якого народні обранці матимуть парламентські канікули.