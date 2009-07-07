До України приїхав Верховний комісар у справах національних меншин ОБСЄ

В Україні з робочим візитом перебуває Верховний комісар у справах національних меншин (ВКНМ) Організації з безпеки та співробітництва в Європі Кнут ВОЛЛЄБЕК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, К.ВОЛЛЄБЕКА прийняв т.в.о. міністра закордонних справ України Юрій КОСТЕНКО.

У ході зустрічі учасники обговорили попередні результати дослідження ВКНМ щодо забезпечення освітніх прав українців в Росії (9-14 березня ц.р.) та етнічних росіян в Україні (20-25 квітня ц.р.), а також рекомендації, підготовлені ВКНМ К.ВОЛЛЄБЕКОМ у цьому зв’язку.

Про проведення такого дослідження було домовлено під час зустрічей керівництва МЗС України з К.ВОЛЛЄБЕКОМ в ході його візитів в Україну протягом 2008 року, в тому числі під час засідання Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць ОБСЄ у Хельсінкі 4-5 грудня 2008 року.

Завтра К.ВОЛЛЄБЕК візьме участь у засіданні круглого столу з обговорення правового врегулювання прав та статусу осіб, депортованих за національною ознакою.