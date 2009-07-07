Міліція триматиме Марганець в ”єжових рукавицях” цілий місяць

Міліція протягом місяця продовжить посилене патрулювання Марганця, де 28 червня під час бійки було вбито сержанта міліції Сергія Бондаренка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив начальник ГУМВС у Дніпропетровській області генерал-майор Анатолій НАУМЕНКО.

За його словами, зараз «деякі дрібні політичні партії, громадські організації та колишнє керівництво міста заради власного піару нагнітають обстановку, що у Марганці відбувається міжнаціональний конфлікт» між вірменами і корінними жителями міста.

А.НАУМЕНКО зазначив, що ніякого міжнаціонального конфлікту у Марганці немає, а за підбурювання людей міліція буде притягати організаторів до кримінальної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня ввечері у Марганці при спробі припинити бійку вбито 22-річного інспектора патрульної служби міліції С.Бондаренка. Бійка виникла в одному з кафе міста Марганця між двома компаніями відвідувачів. Інспектор С.Бондаренко в той час перебував у кафе у цивільному одязі, поза службою. Інспектор міліції намагався припинити бійку між відвідувачами кафе й отримав у відповідь удар ножем у серце.

За фактом навмисного вбивства порушено кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України.