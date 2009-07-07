У китайському місті Урумчі поновилися безпорядки

У китайському місті Урумчі - в центрі Сіньцзян-Уйгурського автономного району на північному заході країни - поновилися безлади.

Як передає радіо «Свобода», за повідомленнями, які надходять, сотні етнічних китайців, озброєних камінням і палицями, громили магазини, які належать мусульманам-уйгурам. Поліція застосувала сльозогінний газ. Було розігнано також мітинг уйгурських жінок, які протестували проти арешту близько 1400 осіб, підозрюваних у причетності до хвилювань.

Китайська і уйгурська громади звинувачують одну одну в ескалації насильства.

Влада Китаю ввела в Урумчі комендантську годину.

Два дні тому в місті в результаті безпорядків, в які переросла демонстрація уйгурів, загинули більш як 150 людей і більш як 800 було поранено.