Суд дав дозвіл на арешт Лозінського

Печерський районний суд столиці задовольнив подання Генеральної прокуратури про арешт колишнього народного депутата від БЮТ Віктора ЛОЗІНСЬКОГО.

Про це повідомив заступник генпрокурора Віталій ЩОТКІН газеті «Сегодня».

«Винесена ухвала свідчить про затримання і негайну доставку ЛОЗІНСЬКОГО до суду, - заявив В.ЩОТКІН. - Це має активізувати оперативно-розшукові заходи. На вчорашній день його не знайшли, і сам він не з’явився».

Також, сказав він, «даних Державної прикордонної служби про те, що людина з таким прізвищем і зовнішністю перетинала кордон України, нам не надходило».

«Найімовірніше, утікач ховається десь у країні, але можливе все - змінив зовнішність, підробив документи», - додав В.ЩОТКІН.

За словами заступника генпрокурора, заарештовані днем раніше прокурор Голованівського району Євген ГОРБЕНКО і начальник райвідділу міліції Михайло КОВАЛЬСЬКИЙ активно спілкуються зі слідчими.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляв, що не виключає, що В.ЛОЗІНСЬКИЙ може перебувати на території України в домоволодінні якогось із народних депутатів, оскільки, згідно із законом, житло, як і їх власники, є недоторканними для втручання правоохоронних органів.